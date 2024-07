A Carloforte il festival dedicato alla musica classica

Anna Tifu ritorna al Carloforte Music festival per l'omaggio a Ezio Bosso, con l'Esoconcerto, eseguito per la prima volta in Sardegna.

La violinista, madrina della manifestazione, è attesa l'11 agosto sul palco del Cavallera e sarà accompagnata dalla Carloforte Festival Orchestra diretta da Andrea Tusacciu, direttore artistico della manifestazione. È il concerto di chiusura del festival, in programma dall'1 all'11 agosto, nella cittadina tabarchina, sull'isola di San Pietro.

"Avere avuto il privilegio di conoscere Ezio è stata una delle cose più belle che mi siano mai capitate e ogni volta che salgo sul palco il suo ricordo, il suo carisma e il suo amore incondizionato per la vita e per l'arte mi accompagnano sempre", con queste parole Anna Tifu ricorda il compositore e pianista scomparso nel 2020, col quale ha a lungo collaborato.

Celebri arie, sinfonie e recital pianistici sono al centro del programma tra il Cavallera e la sala dell'Hotel Hieracon.

Tra questi il concerto interattivo di Paolo Ehrenheim che invita il pubblico a scegliere dal "programma a la carte", i brani che compongono la scaletta.

L'1 agosto il soprano Katherine Colmenares e il tenore Giuseppe Talamo interpretano duetti da L'elisir d'amore di Donizetti e La traviata di Verdi. Con loro il pianista e compositore Andrea Cossu. Beethoven, Liszt e le atmosfere armene di Arno Babadžanjan nel programma dell'8 con il pianista Matteo Cabras con il Trio Hieracon: Gioele Pierro, violino, Gabriele Marchese, violoncello e Maria José Palla, pianoforte.

Il festival affianca al programma del Cavallera 7 recital di pianoforte nella sala dello Hieracon, con inizio alle 19:30 dal 2 al 10. Protagonisti, Federico Manca, Paolo Ehrenheim, Pier Carmine Garzillo, Michele Calia, Daniele Martinelli, Sara Amoresano, Mattia Casu. "Abbiamo puntato per la 10/a edizione sulla valorizzazione dei giovani e talvolta giovanissimi talenti isolani, un riconoscimento e un incoraggiamento per le loro future carriere", ha commentato Tusacciu.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA