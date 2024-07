Sciopero trasporto pubblico, Cgil sarda, 'adesioni sfiorano 90%'

Sfiorano il 90% le adesioni allo sciopero del trasporto pubblico locale in Sardegna. I dati, ancora parziali - ci sono lavoratori che si sono dovuti astenere dal lavoro nei turni pomeridiani - sono stati diffusi dalla Filt Cgil.

"Nel Ctm di Cagliari così come nell'Aspo di Olbia l'adesione è andata a sfiorare il 90% - afferma il segretario regionale del sindacato Arnaldo Boeddu - Stasera, ovvero dalle 18 alle 22 tocca ai lavoratori dell'Arst (azienda regionale trasporti, ndr) così come ai lavoratori dell'Atp di Sassari ma ci sono già segnali che tutti gli autobus così come le metro faranno rientro nei vari depositi dislocati in tutta la Sardegna".

Questo sciopero è solo la prima azione unitaria di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl Fna e Faisa Cisal e ne seguiranno altre, "con astensioni di 8 se non di 24 ore, qualora le associazioni datoriali non dovessero risedersi al tavolo delle trattative con uno spirito costruttivo e con la reale volontà di chiudere il rinnovo del contratto nazionale - ha aggiunto Boeddu - Nessuno si lamenti se all'inizio del prossimo anno scolastico ci dovessero essere ulteriori disagi. In quel caso, istituzioni e soprattutto parti datoriali si dovranno assumere totalmente la responsabilità del blocco di tutte le città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA