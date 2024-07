Scali, stazioni e strade lontane per imprese e territori montani

Chi proviene da un comune di montagna in Sardegna impiega in media 44 minuti, cioè 24 minuti in più (+123%) rispetto ai 19 che impiega chi arriva da un comune non di montagna, per raggiungere il più vicino punto d'accesso ad una superstrada, stazione ferroviaria, porto e aeroporto. Sono questi alcuni dei dati elaborati dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, attraverso il Rapporto "Economia e imprese della montagna della Sardegna: perimetri e tendenze", che ha analizzato la struttura e la dinamica delle imprese artigiane nei comuni montani e nelle aree interne dell'isola, attraverso l'elaborazione dei dati Istat 2023.

Nel dettaglio da un comune di montagna occorrono 66 minuti per arrivare ad un porto (35 in più rispetto ai 31 minuti degli altri comuni), 78 minuti per arrivare in aeroporto (41 in più rispetto ai 37 minuti degli altri comuni), 51 minuti per arrivare ad una stazione ferroviaria (33 in più rispetto ai 18 minuti degli altri comuni) e 32 minuti per accedere alla superstrada (17 in più rispetto ai 15 minuti degli altri comuni).

Un gap pesante che si ripercuote anche sul valore aggiunto prodotto individualmente. La Sardegna, infatti, registra il più basso valore aggiunto per addetto a livello nazionale: 27.306 euro equivalente a un gap del -23,7% rispetto agli occupati non montani.

Le imprese di montagna sono 3.619, il 3% di tutte quelle registrate, con 7.527 addetti, il 2,1% del totale dei lavoratori sardi. Il fatturato montano arriva a 679 milioni di euro, l'1,5% del totale sardo, con un valore aggiunto di 203milioni di euro (l'1,6% del totale). Il 6,6% delle attività produttive si occupa di manifatturiero, 10.7% di costruzioni, il 26,6% di servizi e il 56% di altre attività.

"Questi dati ci ricordano, tangibilmente, come le aree interne siano territori fragili, distanti dai centri principali di offerta dei servizi essenziali, che però coprono una importante fetta della popolazione - commenta Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - e dobbiamo ricordarci che area interna non sempre coincide con territorio montano. Per questo - prosegue Meloni - sono necessarie politiche e leggi su misura per contesti diversi, considerando che fare impresa in montagna ha costi maggiori e più difficoltà a restare sul mercato rispetto alle altre zone".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA