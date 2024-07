Sabato 20 a Carloforte al via "L'isola dei libri"

Da domenica 20 luglio a venerdì 2 agosto Carloforte ospita la nona edizione dell'Isola dei libri, rassegna letteraria organizzata dall'associazione culturale Saphyrina dietro la direzione artistica di Lorenza Garbarino.

Tra i caratteristici caruggi, gli archi, i giardini, si spiegheranno cinque appuntamenti (tutti in programma alle 20) con gli autori e le autrici, a cui si aggiunge la mostra personale dell'artista bergamasco Angelo Balduzzi. Incontri pensati per creare occasioni di confronto e di scambio tra gli abitanti del posto e i numerosi turisti che in questo periodo lo affollano.

Sabato 20 luglio, in via Magenta, si parte con Vanni Lai.

L'autore, che con i suoi racconti per due volte è stato finalista al Premio Calvino, in questa occasione presenta il suo romanzo d'esordio La cantadora. Claudia Lanteri, scrittrice rivelazione dell'anno, è l'ospite dell'incontro del 29 luglio: sotto l'arco di via Solferino la libraia-autrice parlerà del suo romanzo d'esordio L'isola e il tempo.

L'arco di via Solferino farà da cornice anche all'incontro successivo, in programma il 31 luglio, quando arriverà la giornalista e scrittrice Maria Francesca Chiappe per parlare del suo romanzo Ostaggio, il sequel del noir Non è lei.

Il cuore è uno zingaro, la nuova commedia gialla dello scrittore Luca Bianchini, edita da Mondadori, sarà al centro della serata di giovedì 1 agosto organizzata nel suggestivo Giardino di note. Qui il giorno dopo, venerdì 2, si svolgerà anche l'incontro con un altro amatissimo autore: Massimo Carlotto. Lo scrittore noir a Carloforte presenterà Trudy, il suo nuovo avvincente thriller.

"Siamo arrivati alla nona edizione e il pensiero che il prossimo anno festeggeremo la decima ci riempie di soddisfazione - dice Lorenza Garbarino -. Negli anni siamo riusciti a mantenere la linea decisa dall'inizio, quella della semplicità: pochi appuntamenti ma di spessore in alcuni dei luoghi più suggestivi di Carloforte".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA