Operaio morto nel sud Sardegna, Spresal al lavoro su incidente

Gli specialisti dello Spresal della Asl stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente sul lavoro avvenuto ieri a Santadi, nel sud Sardegna che è costato la vita a Nino Virgilio, 46 anni, originario di Sassari, ma residente a Olbia.

L'uomo stava lavorando in un cantiere per la posa di un grosso tubo per la corrente elettrica quando una grossa chiave inglese gli è finita sul petto. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio, quando è avvenuto l'incidente, era da solo. I colleghi lo hanno trovato a terra, con la chiave inglese sul petto, e hanno dato l'allarme.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Carbonia e il 118 con l'Elisoccorso. Il 46enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Brotzu, ma arrivato in pronto soccorso è deceduto.

La chiave inglese è stata sequestrata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA