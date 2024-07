Via libera a norma Province, entro 15 giorni i commissari

Via libera nell'Aula del Consiglio regionale, con 34 voti favorevoli, 20 contrari e due astenuti (Sardegna al centro 20Venti), alla norma che prevede il riordino degli organi delle sei province (Nuoro, Oristano, Ogliastra, Nord-Est Gallura, Sulcis e Medio Campidano) più due città metropolitane (Cagliari e Sassari).

La norma voluta dalla maggioranza con l'intento di regolare le procedure preparatorie per la successione dei nuovi enti e alla luce della sentenza della Corte costituzionale che ha confermato la validità della legge del 2021, è stata fortemente attaccata in Aula dall'opposizione che ha rimarcato l'inutilità di un provvedimento definito "poltronificio" e "che serve solo a fare nuove nomine".

Con l'approvazione della norma, entro 15 giorni dall'entrata in vigore, saranno nominati tre commissari straordinari che avranno il ruolo di liquidare le vecchie province di Nuoro, Sassari e Sud Sardegna, che secondo la legge 13 del 2005 dovranno avere requisiti manageriali.

E i nuovi amministratori straordinari che avranno il ruolo di governare le nuove province, quelle confermate proprio con la legge 7 del 2021, il cui iter di nomina prevede la proposta della presidente della Regione e l'approvazione di una delibera in giunta.

I lavori del Consiglio regionale sono stati sospesi e riprenderanno alle 15 con la discussione delle quattro mozioni sull'autonomia differenziata.



