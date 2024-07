Vandalizzate le pensiline delle fermate Atp a Sassari

Vandali in azione contro le pensiline dei bus Atp nel quartiere satellite di Li Punti, a Sassari.

Lo denuncia la stessa azienda del trasporo pubblico: "Negli ultimi mesi, le paline e i supporti per la lettura dei percorsi dei bus sono stati ripetutamente vandalizzati. Nonostante gli sforzi dell'azienda per ripristinare prontamente queste strutture, ogni intervento risulta vano poiché, puntualmente, a una settimana dalla riparazione, le stesse vengono nuovamente prese di mira", precisa l'azienda.

"Questa situazione ha comportato un costo significativo per l'Atp Sassari, con migliaia di euro spesi in interventi di riparazione, pulizia e riverniciatura. Tali spese non solo gravano sulle casse dell'azienda, ma rappresentano anche un danno per l'intera collettività. Le risorse utilizzate per riparare i danni causati da pochi incivili potrebbero essere destinate a migliorare e potenziare il servizio di trasporto pubblico, fondamentale per la mobilità di tutti i cittadini".

L'Atp inmvita quindi i cittadini a non voltarsi dall'altra parte: "È indispensabile che ogni cittadino si faccia parte diligente nel vigilare e segnalare alle autorità competenti eventuali presenze di vandali, siano essi gruppi o individui solitari".

Se gli atti vandalici non termineranno l'Atp, per voce del presidente Paolo Depperu, annuncia provvedimenti drastici: "Se la situazione dovesse perdurare, ci vedremo costretti a ridurre la frequenza degli interventi di ripristino, poiché le risorse a nostra disposizione non sono illimitate. Questo potrebbe comportare disagi significativi per tutti gli utenti del trasporto pubblico".



