Tony Hadley ritorna a Cagliari dopo 7 anni

Tony Hadley arriva in Sardegna per un duplice appuntamento. L'ex frontman degli Spandau Ballet è atteso il 22 agosto all'Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero, sul palco del festival Abbabula. Il 5 settembre l'Arena in Fiera di Cagliari accoglie la tappa del tour estivo accompagnato dalla The Fabulous Th band. Si tratta del primo spettacolo annunciato all'Arena dopo il rinnovato accordo tra il comune e la Camera di commercio di Cagliari per realizzare uno spazio dedicato agli eventi estivi.

Dopo il successo del tour swing in cui ha presentato anche i brani del nuovo disco swing "The mood I'm in", l'artista torna per l'estate ai concerti rock.

Il celebre cantante inglese ritorna nel capoluogo sardo dopo sette anni per la rassegna La Musica che Gira Intorno. Sarà l'occasione per celebrare ancora una volta un artista sulla cresta dell'onda da oltre quattro decenni. Dagli esordi con il movimento New Romantic, ha interpretato brani diventati cult come l'epica "Through the Barricades", la hit internazionale "True" e l'inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra, "Gold".

E far rivivere la magia degli anni Ottanta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA