Siae, Red Valley Festival l'evento sardo 2023 con più presenze

Il Red Valley Festival, che ogni estate fa ballare e divertire Olbia e i suoi visitatori, è stato l'evento sardo con più partecipazione dello scorso anno. È quanto emerge dal Rapporto Siae 2023, nel quale vengono riportati sia i dati relativi agli eventi locali che a quelli nazionali.

La top 5 degli appuntamenti con più spettatori in Sardegna è dominata dalle quattro giornate del festival, per un totale di 108mila ingressi singoli. Segue, quinto, il capodanno di Cagliari 2024, con 23mila accessi all'evento.

Ma è il settore delle discoteche a classificarsi primo per introiti dagli accessi: si parla di guadagni da 12,2 milioni di euro con 394.366 ingressi. Il costo medio del biglietto è di 30,93 euro, di ben 16,50 in più rispetto alla media nazionale, che è sostanzialmente la metà.

Secondo settore per guadagni più alti è quello dei concerti pop, rock e di musica leggera: 11,4 milioni di euro da 556mila biglietti, il cui costo medio è in questo caso in controtendenza rispetto a quello nazionale, ovvero 20,39 euro contro i 37,67 italiani.

Seguono il calcio, con 9,5 milioni di euro incassati da 502mila tifosi, le opere di prosa, con 4,1 milioni di euro da 312mila presenze, e gli intrattenimenti musicali, per 3,8 milioni di euro da quasi 165mila biglietti strappati.



