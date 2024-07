Sgomberato il presidio contro pale eoliche in porto a Oristano

E' stato sgomberato il presidio contro le pale eoliche allestito da diversi giorni nel porto di Santa Giusta a Oristano dove da qualche settimana è arrivato un carico di pale eoliche e pezzi di ricambio da utilizzare in un impianto obsoleto nel centro Sardegna.

Nel pomeriggio gli agenti della Questura di Oristano, con la squadra mobile e la Digos e la Guardia costiera sono andati a identificare tutte le persone che si trovavano nel presidio.

Complessivamente sono state denunciate 12 persone per aver violato la normativa prevista dal codice della navigazione sull'occupazione abusiva di un'area del demanio marittimo.

Sequestrate le tende e i gazebo che erano stati installati per allestire il presidio permanete.

Ma i 12 non sono gli unici denunciati. Questa mattina è stato anche denunciato un uomo dell'ambiente antagonista che stava raggiungendo il presidio in bicicletta. Perquisendolo gli agenti hanno trovato fumogeni e piccoli razzi. Altre tre persone sono state denunciate due giorni fa, quando si sono registrati i omenti di tensione al presidio. Si tratta di tre cagliaritani, uno dei quali noto alle forze dell'ordine che si stavano dirigendo al presidio. Nell'auto nascondevano bastoni, piccozze e mazze. I tre sono stati denunciati per detenzione di oggetti per offendere. Una volta lasciata la Questura hanno raggiunto i manifestanti.

La polizia sta lavorando proprio su quanto accaduto la sera del 15. I manifestanti rischiano l'accusa di blocco stradale.





