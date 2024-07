Rapina in casa della madre della governatrice sarda Todde

Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto questo pomeriggio nella casa a Nuoro dell'anziana madre di Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna.

Sulla vicenda c'è il massimo riserbo ma, secondo quanto appreso, un uomo si sarebbe introdotto in casa e rapinato la madre e la zia della governatrice, che oggi era impegnata a Cagliari nei lavori del Consiglio e della Giunta regionale.

Di sicuro c'è che la presidente Todde ha annullato gli impegni di domani mattina a Cagliari "per motivi personali e familiari", facendo rientro nella sua Nuoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA