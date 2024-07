Il soccorso alpino si trasferisce da San Gavino a Sanluri

Verrà inaugurata venerdì 19 luglio alle 18 la nuova sede della stazione del Medio Campidano del soccorso alpino e speleologico della Sardegna. Per l'occasione sarà aperta a tutti i visitatori che vorranno conoscere le attrezzature di soccorso, i soccorritori e i racconti sugli interventi.

La struttura, messa a disposizione dal comune di Sanluri, si trova in via Cesare Pavese e ospiterà tutte le attrezzature tecniche e sanitarie in dotazione al personale del soccorso alpino per poter svolgere gli interventi in ambiente impervio e montano e il mezzo di soccorso. La stazione del Medio Campidano, che prima aveva sede a San Gavino, è stata trasferita per rendere più immediati e ottimali gli spostamenti di mezzi e soccorritori nelle attività di presidio del territorio di competenza.

"In occasione di questo importante cambiamento ci tengo ad esprimere un duplice e sentito ringraziamento: al comune di San Gavino, per averci messo a disposizione fino ad oggi la sua struttura, e al comune di Sanluri per supportarci in questa nuova fase con una sede ubicata in una posizione strategica per il presidio del territorio", ha detto il presidente regionale Guido Biavati. .

"Siamo davvero soddisfatti, Sanluri ospita un ulteriore servizio a livello sovracomunale e a disposizione per l'intera provincia - osserva il sindaco di Sanluri Alberto Urpi - Sono enti che arrivano qui non a caso ma al termine di lunghe interlocuzioni e grande impegno da parte dell'amministrazione.

Il fatto che Sanluri ospiti proprio la sede del Soccorso Alpino specializzato in salvataggi, recupero e ricerca di dispersi ci riempie di orgoglio".



