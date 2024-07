Anas, conclusi i lavori della nuova rotatoria a Villacidro

L'Anas ha concluso i lavori per la realizzazione della rotatoria in località 'S'Acqua Cotta', a Villacidro.

L'opera, del valore complessivo di un milione di euro, consente la messa in sicurezza dell'intersezione tra le statali 196 "Di Villacidro" e la 293 "Di Giba".

La rotatoria ha un diametro di 40 metri ed è stata dotata di illuminazione con 28 punti luce a Led.

La realizzazione della rotatoria - spiega l'Anas - consente di innalzare gli standard di sicurezza nell'intersezione tra le due statali.



