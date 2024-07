Processo Grillo Jr, Corsiglia torna in aula giovedì 18

Continuerà a rispondere alle domande degli avvocati della parte civile: Francesco Corsiglia, 24 anni il prossimo agosto, sarà nuovamente nel tribunale di Tempio Pausania giovedì 18 e venerdì 19 luglio, per l'udienza a porte chiuse nel processo per la presunta violenza di sessuale di gruppo ai danni di una studentessa italo norvegese. Corsiglia è l'unico dei quattro imputati genovesi - Ciro Grillo, figlio di Beppe, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta - che ha deciso di sottoporsi all'esame da parte del collegio giudicante di presieduto da Marco Contu. Per ora gli altri tre non si presenteranno in aula e potrebbero rendere solo dichiarazioni spontanee più avanti.

A giugno il giovane aveva negato di aver usato violenza nel rapporto sessuale avuto con la studentessa la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villetta di proprietà della famiglia Grillo a Porto Cervo. Giovedì 18 luglio si riprenderà alle 11.30 e toccherà alle parti civili, i legali Giulia Bongiorno e Dario Romano, interrogare Corsiglia. Poi sarà la volta del pool di avvocati difensori dei quattro amici.



