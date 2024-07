Per spettacoli ed eventi riapre l'Arena della Fiera

Riapre l'arena all'aperto della Fiera di Cagliari che potrà ospitare eventi, spettacoli e concerti sin o a ottobre 2024.

Si conferma così la collaborazione tra il Comune di Cagliari e il Centro servizi promozionali per le imprese (Cspi), per la realizzazione e gestione di un'area che è stata chiamata "Arena 2024 - Cagliari summer forum". Oltre a un palco coperto e un allestimento modulare, che permette una capienza massima di 5.000 spettatori in piedi e 1.800 seduti, l'Arena è dotata di spazi e servizi riservati per persone con disabilità, strutture di servizio e supporto, aree food e drink.

Gli operatori interessati possono contattare direttamente il Cspi della Fiera di Cagliari per le informazioni di dettaglio relative all'utilizzo dell'Arena, le verifiche sulla disponibilità delle date e la programmazione di spettacoli.

Nel frattempo per l'erogazione di contributi destinati ad azioni di sostegno alle attività di spettacoli dal vivo "Cagliari dal vivo" nelle aree periferiche della città, il Comune ha pubblicato le graduatorie ammessi, beneficiari ed esclusi con il relativo finanziamento e tutti gli atti relativi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA