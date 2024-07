Nave straniera fermata in porto a Olbia, è la sesta del 2024

È la sesta nave fermata dal nucleo ispettori Psc della Direzione Marittima di Olbia da inizio 2024: la general cargo "C. Capella" battente bandiera Antigua e Barbuda, di 2443 tonnellate di stazza per 82 metri e gestita da una società con sede a Marshall Island, è stata fermata durante le attività di verifica sulle unità straniere nel porto Isola Bianca di Olbia. Durante l'ispezione durante oltre otto ore, sono emerse gravi carenze nel sistema antincendio della nave, nelle dotazioni di bordo dell'equipaggio e nel sistema d'allarme, oltre al separatore delle acque oleose che non funzionava.

L'imbarcazione, risultata in condizioni al di sotto degli standard delle principali convenzioni internazionali in campo marittimo, è stata sottoposta ad un provvedimento di fermo amministrativo. Si trova ancora nel porto di Olbia in attesa che vengano ripristinati gli standard minimi per poter essere nuovamente autorizzata ad intraprendere la navigazione.

"L'attività ispettiva a bordo di navi straniere e italiane è uno dei compiti prioritari della Guardia Costiera a garanzia della sicurezza della navigazione, della protezione dell'ambiente marino e a tutela delle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi - dichiara Gianluca D'Agostino, comandante del porto di Olbia e direttore marittimo del Nord Sardegna - Le attività di Port State Control sono fondamentali per assicurare che i traffici marittimi siano effettuati nel pieno rispetto degli standard previsti, anche a garanzia degli equipaggi, affinché possano operare su navi sicure".



