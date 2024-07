Centro servizi Ateneo per gli Stabulari intitolato a Maria Collu

Il CeSAST, il Centro servizi di Ateneo per gli Stabulari, è stato intitolato a Maria Collu, per tutti Lilli, ricercatrice di farmacologia e direttrice del Centro dal 2019 fino al 2022, anno della sua prematura scomparsa.

La cerimonia si è svolta alla cittadella universitaria di Monserrato alla presenza del rettore, Francesco Mola che ha ricordato Maria Collu per il suo carattere forte e determinato e per le tante battaglie che ha portato avanti nella sua attività di ricercatrice.

La figura di Lilli Collu è stata ricordata dalla direttrice del dipartimento di Scienze biomediche, Jole Tomassini Barbarossa, dal direttore del dipartimento di Scienze della vita e dell'ambiente, Enzo Tramontano, dalla pro rettrice delegata per il presidio di Monserrato, Paola Fadda, dalla responsabile gestionale del CeSAST, Barbara Tuveri e dal direttore del CeSAST, Nicola Simola.

Hanno voluto ricordare la ricercatrice, con un pensiero e alcuni aneddoti personali, anche la sorella di Maria Collu, Susanna, il professore emerito in Farmacologia Gianluigi Gessa e la professoressa Maria del Zompo. Nelle loro parole una profonda malinconia per la scomparsa di una valida ricercatrice, che ha dedicato la sua vita alla scienza, ma anche di una persona leale, determinata e forte.

Un momento di grande emozione l'ha regalato il coro Cruc dell'Ateneo, diretto dal maestro Patrizia Burgio, che ha intonato il brano della tradizione sarda "No photo reposare".





