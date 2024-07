Cagliari, a giugno prezzi stabili anche per energia e acqua

A Cagliari, nel mese di giugno 2024, l'indice dei prezzi al consumo per la parte congiunturale (rispetto al mese scorso), ha segnato una variazione del +0,1%.

Ancora segno più ma in diminuzione rispetto a maggio: allora era stata registrata una variazione del +0,3%.

L'indice tendenziale (rispetto allo stesso mese dell'anno scorso) registra un leggero aumento del +1,2%. Ma risulta in diminuzione rispetto al mese precedente, terminato con un +1,5%.

Abbastanza stabili i prezzi di energia e acqua: variazione congiunturale del -0,4%, valore che risulta in aumento rispetto al -0,6% registrato nel mese precedente.

L'indice tendenziale, che registra -4,7%, è in aumento rispetto al -5,4% registrato a m maggio. In diminuzione si ha una sola variazione significativa nella classe "Energia elettrica": -1,1%.



