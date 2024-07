Le Piscine ad Arzachena, 80 accessi al giorno e ticket di 6 euro

Non più di ottanta persone contemporaneamente, una prenotazione da fare online e un ticket giornaliero di 6 euro per l'intera giornata, 3 euro se si decide di restare solo poche ore: anche la spiaggia de Le Piscine a Cannigione nel litorale di Arzachena, in Costa Smeralda, è diventata a numero chiuso.

Il lido arzachenese è solo l'ultimo, nel territorio della Gallura, in ordine di tempo a diventare ad eccesso ridotto per una questione di "responsabilità" e salvaguardia dell'ambiente e delle bellezze naturali, sempre più danneggiate dall'uomo e dalla sua massiccia presenza soprattutto nel periodo estivo.

Fino al 31 agosto quindi per accedere a Le Piscine bisognerà prenotarsi a partire da 72 ore prima e mostrare ai parcheggi nei pressi della spiaggia il codice Qr che viene inviato dopo il pagamento. Venti posti, degli 80 complessivi, sono riservati ai cittadini residenti a cui non è richiesto il pagamento del "contributo ambientale", così come per gli under 12.

Il provvedimento comunale adottato dalla giunta guidata da Roberto Ragnedda va nella direzione di limitare il consumo delle risorse naturali e preservare il territorio e non è escluso che in futuro venga limitato l'accesso anche ad altre spiagge ricadenti nel territorio di Arzachena. L'accesso tramite ticket e prenotazione a Le Piscine arriva dopo quello imposto in numerose altre spiagge della costa a nord dell'isola: la spiaggia di Rena Bianca a Santa Teresa Gallura ha un accesso limitato dal 1 giugno al 30 settembre, quelle di Cala Brandichi e Lu Impostu a San Teodoro sono a numero chiuso dal 2022, e nell'arcipelago di La Maddalena, Cala Coticcio e Cala Brigantina sono visitabili solo accompagnati dalle guide del Parco Nazionale. C'è poi la famosa Spiaggia Rosa di Budelli, interdetta totalmente dal 1994 per preservare la sua particolare sabbia di colore rosa.



