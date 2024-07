Cagliari: Viola ha rinnovato sino al 2025

Ora è ufficiale: il centrocampista-trequartista Nicolas Viola rimane al Cagliari sino al 2025, con opzione di prolungamento ulteriore per un altro anno. Il contratto con la società rossoblù era scaduto lo scorso 30 giugno e il giocatore sembrava destinato al Pisa, in Serie B.

Poi l'apertura delle trattative e la conclusione questo pomeriggio: da domani Viola sarà a disposizione di Nicola. In Sardegna dall'estate 2022, il numero 10 calabrese ha contribuito prima alla promozione in Serie A e poi all'ultima salvezza.

Nell'ultima stagione è stato il capocannoniere del Cagliari con cinque reti, tutte realizzate subentrando dalla panchina.





