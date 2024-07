Cagliari: Sulemana verso l'Atalanta, Adopo in arrivo

Asse Cagliari-Atalanta per il calciomercato: dopo il previsto doppio arrivo Zortea-Piccoli, c'è un altro affare in ballo tra rossoblù sardi e nerazzurri lombardi.

La trattativa è in fase avanzatissima e potrebbe essere ufficializzata a partire da domani: Sulemana a Bergamo a titolo definitivo, Adopo in arrivo a Cagliari in prestito.

L'Atalanta sembrava inizialmente orientata su Makoumbou, ma il vero obiettivo era invece l'ex Verona: prima un sondaggio, poi un assalto vero e proprio. Ci sarebbe ancora qualcosa da limare ma per il centrocampista l'Atalanta sarebbe disposta a spendere una cifra vicina agli 8 milioni, 4 in più rispetto alla somma sborsata la scorsa estate dal Cagliari al Verona. Per il club di Giulini una plusvalenza evidentemente irrinunciabile che consentirebbe un maggiore margine di manovra nell'acquisto magari di un altro attaccante. Soprattutto se dovesse andare via Lapadula, richiesto da molte squadre di B.

Intanto sono ore decisive su due fronti: l'appuntamento per le visite mediche di Piccoli e Zortea e il rinnovo di Viola. Con Radunovic, Hatzidiakos, Marin e Pereiro in uscita, il Cagliari dovrebbe effettuare nei prossimi giorni qualche altra operazione per rimpolpare la rosa.

Intanto questa mattina è iniziata l'ultima settimana di ritiro ad Assemini con una seduta tra palestra e piscina. Poi sono state concesse ai giocatori quattro ore di libertà: appuntamento però di nuovo al centro sportivo a cena.

Mina intanto ha concluso i suoi impegni in Coppa America con la Colombia: per il difensore ora un breve periodo di vacanza. E poi la decisione sul suo futuro: ha tempo sino al 10 agosto per scegliere se restare o andare via. Ma potrebbe anticipare le sue intenzioni molto prima in un incontro con il club.



