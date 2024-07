Auto contro un tir sulla nuova Statale 125 a Castiadas, un morto

È un 25enne residente a Cagliari, Davide Sapienza, la vittima dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio lungo la nuova Statale 125, all'altezza di Castiadas, nel sud Sardegna.

Ferito gravemente un 41enne di Scano Montiferro, trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari, conducente del camion coinvolto nell'incidente, e un 59enne di Assemini, passeggero del mezzo pesante.

La vittima era al volante di una Renault Clio che, per cause non ancora accertate, all'altezza del km 30 della nuova "Orientale sarda", avrebbe invaso la careggiata opposta mentre arrivava il camion. I due mezzi si sono scontrati frontalmente.

Il 25enne è morto sul colpo, feriti camionista e passeggero, uno dei due è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo. Sul posto sono arrivate le pattuglie delle Stazioni dei carabinieri di Castiadas, Villaputzu e del Posto fisso di Costa Rei, i vigili del fuoco e il personale dell'Anas.

I due feriti sono stati trasportati al Brotzu e all'ospedale di Muravera, non sarebbero in pericolo di vita. Quel tratto di statale è stato chiuso e il traffico deviato dal personale dell'Anas.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA