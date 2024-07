A Cagliari concerto con il big della musica sacra Marco Frisina

È uno dei big mondiali della musica sacra. E sabato con il suo coro si esibirà alla Basilica di Bonaria con due anteprime: l'inno del giubileo dei giovani e canti sardi riadattati per l'occasione. La star è il maestro monsignore Marco Frisina. Il concerto, intitolato "Mama, Fiza e Isposa de Su Segnore", vedrà la partecipazione di 50 coristi della diocesi di Roma accompagnati dall'orchestra del Conservatorio di Musica di Cagliari.

Il musicista religioso, per la prima volta in Sardegna con il coro della diocesi di Roma, sarà protagonista di una intera giornata di lavori inserita nell'ambito dell'evento promosso dalla società benefit 4Dharma con la partecipazione di partner del mondo ecclesiastico, privato e pubblico. Il concerto - gratuito fino a esaurimento posti e improntato sulla condivisione di un momento di forte spiritualità che attraverso la musica vuole favorire e rafforzare il senso di comunità - sarà infatti preceduto nel pomeriggio dalla Masterclass "La musica per la Liturgia", tenuta sempre dal maestro Frisina e a cui parteciperanno tutte le diocesi della Sardegna con i loro cori.

"Le sue canzoni - ha detto l'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi - hanno accompagnato momenti importanti della Chiesa come il Giubileo del Duemila. Per noi è un'occasione di accoglienza, amicizia e un'opportunità per imparare. Perché non si tratta solo di un autore, ma di un uomo di fede. Sar° un momento in cui, attraverso il canto che può esprimere gioia ma anche dolore, si potrà pregare insieme". Un appuntamento da non perdere, per Valentina Pistolesi, responsabile Affari Istituzionali e Legali di 4Dharma: "Ci stiamo lavorando da un anno - ha detto - stiamo parlando del compositore di musica sacra più conosciuto in tutto il mondo, può essere considerato in questo settore al pari di una pop star. Un appuntamento che vogliamo dedicare a don Alberto Pistolesi, scomparso due anni e mezzo fa". Alla presentazione del concerto anche don Mariano Matzeu, responsabile della Pastorale Giovanile Diocesana e Incaricato Regionale. "Un grande dono - ha detto - si respirerà un'atmosfera internazionale".



