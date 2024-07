Scontro in coalizione che sostiene Todde, La Base 'delusi'

Si consuma sui social lo scontro nella coalizione che sostiene la governatrice Alessandra Todde.

In una calda mattinata di luglio il portavoce di La Base Roberto Capelli ha criticato in un post su Fb la presidente sottolineando che "in questi primi tre mesi di governo ha deluso e tradito tutte le aspettative in termini di azione politica, cambiamento del metodo e scelte di merito, ha superato il 'mercato' degli incarichi e delle consulenze clientelari, di tutte le passate legislature, calpestando l'impegno a suo tempo preso personalmente nel privilegiare competenza e merito, salvaguardando con attenzione la spesa pubblica". Chiedendo anche "scusa a quanti mi hanno gratificato nel chiedermi un consiglio sul voto".

Non si è fatta attendere la replica di tutti i capigruppo del campo largo in Consiglio regionale - che hanno visto nel messaggio social un "attacco personale" ad Alessandra Todde - a cominciare dal partito della governatrice, il Movimento 5 stelle, "Questo è il momento di restare uniti - osserva il capogruppo del M5S Ciusa - Siamo appena ad inizio legislatura e trovo inaccettabile che dopo soli tre mesi di lavoro si possa parlare di delusione e tradimento. Giudizi del tutto pretestuosi che la maggioranza non può accettare".

"Per il Partito Democratico il bene politico primario è la coalizione. Ogni opinione e posizione politica degli Alleati va rispettata e tenuta in considerazione, e il PD non si sottrae alla dialettica tra le forze del Campo Largo. Ma rivolgere attacchi personali alla Presidente delegittima le istituzioni e riduce i rapporti tra i partiti ad una rissa senza senso e senza prospettiva", dichiara il presidente del gruppo Dem Roberto Deriu. "Il gruppo Orizzonte Comune esprime totale ed incondizionata fiducia e vicinanza alla Presidente Alessandra Todde. Non accettiamo gli attacchi ingenerosi, immotivati e personali rivolti alla Presidente Todde convinti che il dialogo e l'unione della coalizione siano gli aspetti fondamentali che dovranno guidarci da qui ai prossimi 5 anni", dice il capogruppo Sandro Porcu.

"Prendiamo decisamente le distanze dalle espressioni immotivatamente rancorose di Roberto Capelli che è uomo di intelligenza ed esperienza. Usi queste doti per costruire e non per demolire: d'altronde una Base è utile se sorregge, non se cede", osserva Sebastian Cocco, capogruppo di Uniti per Alessandra Todde. Anche Paola Casula di Sinistra Futura si dice "al fianco della presidente Todde" e prende le distanze "da quanti, in questo momento di grandi criticità per la Sardegna, non guardano al raggiungimento degli obiettivi comuni, ma remano contro e attaccano in maniera pretestuosa". 'Alleanza Verdi e Sinistra ribadisce l'importanza di lavorare uniti per il bene della Sardegna. A pochi mesi dell'insediamento le critiche sollevate da alcuni esponenti sembrano questioni personali più che politiche", sottolinea infine la capogruppo di AVS, Maria Laura Orrù.



