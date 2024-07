Scontro frontale al semaforo della Ss554, grave un giovane

E' di tre feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto, verso le 5 di questa mattina, all'altezza dell'incrocio semaforico tra la statale 554 e la via Guglielmo Marconi a Quartu Sant'Elena, Per cause ancora da accertare, una Fiat 500 e una Citroen C5 si sono scontrate frontalmente. Coinvolte anche altre due auto che al momento si trovavano ferme al semaforo e che sono state colpite dal motore da una delle autovetture incidentate che si è staccato dal suo alloggiamento.

Dei tre feriti, un giovane è risultato in gravissime condizioni ed è stato estratto dai Vigili del fuoco dalle lamiere contorte e affidato al personale del 118.

I Vigili del fuoco hanno anche provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della strada. Sul posto le forze dell'ordine di competenza per gli accertamenti e i rilievi di legge.



