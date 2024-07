Il Lirico riporta la musica nel cuore di Cagliari

Uno scenario incantevole in uno dei luoghi simbolo della città. L'ampia e panoramica terrazza del bastione di Saint- Remy, a Cagliari, affacciata sul mare e sui tetti è stata teatro ieri sera della bella esecuzione de I Carmina Burana. Una serata evento che ha dato il la all'attività musicale estiva del Lirico di Cagliari riportando il teatro guidato da Nicola Colabianchi nel cuore pulsante della città.

Uno spettacolo che ha attirato il grande pubblico con due serate - oggi si replica - sold out. Platea gremita come ogni spazio della piazza con le persone che si sono fermate ad ascoltare, ammaliate dalle note della grande musica classica. L'amata cantata scenica profana, capolavoro di Carl Orff, con la sua intensità, energia trascinante e forza narrativa, è stata accolta da lunghi applausi e ovazioni. Le intense sonorità hanno conquistato la platea come le suggestioni create dall'orchestra e da una nutrita serie di strumenti a percussione come timpani, campane, grancassa, piatti, nacchere, cimbali antichi, xilofono, glockenspiel, tamburo, triangolo, piatto sospeso, sonagli, tamburello basco, tam-tam.

Le popolarissime cantiones profanae per solisti, coro e orchestra, sono state proposte nell'attenta interpretazione del maestro Jure Bučević, violinista e raffinato direttore croato, nelle voci soliste affidate al soprano cagliaritano Ilaria Vanacore, dalla limpida e cristallina voce, al solido tenore sassarese Matteo Desole, e al bel colore del baritono romano Daniele Terenzi. Ottima la prova di orchestra e coro, quest'ultimo preparato da Giovanni Andreoli. I primi applausi sono giunti al termine dell'esecuzione del primo brano, colonna sonora del celebre "Excalibur", invocazione alla fortuna cantata dal coro e che apre e chiude il concerto.

I testi, in latino, francese e tedesco antico sono tratti dalla raccolta manoscritta di Lieder del XIII secolo, ritrovata nel monastero bavarese di Benediktbeuren. I monumentali Carmina Burana, saranno riproposti questa sera alle 21 e il 16 nell'affascinante scenario di Tharros, sito archeologico di Cabras nel Sinis.



