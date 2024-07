Donna scomparsa a maggio, in arrivo i cani molecolari

Si sono concluse a tarda mattina le ricerche di Francesca Deidda la 42enne scomparsa da San Sperate (Sud Sardegna) che, secondo la Procura, sarebbe stata uccisa dal marito Igor Sollai, di 43 anni, attualmente in carcere per omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Oggi sono arrivati sul posto, oltre alle squadre del Soccorso Alpino e speleologico, dei Cacciatori di Sardegna e della Protezione civile, anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco che hanno ispezionato un pozzetto.

Per tutta la mattina è stata battuta palmo a palmo il greto del fiume attorno al ponte romano all'altezza del chilometro 35 dell'ex Orientale sarda, dove tra mercoledì e giovedì sono stati trovati il bite dentale, il beauty case, l'accappatoio, il frammento di felpa e la roccia con tracce ematiche, alcuni indumenti femminili e una stoffa sporca di sangue. Tutti elementi che sono stati sottoposti al Ris per gli accertamenti.

La settimana prossima dovrebbero arrivare nella zona anche i cani molecolari che potrebbero dare una mano nelle ricerche.

Intanto i legali di Sollai, gli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba hanno annunciato di aver presentato istanza di riesame contro l'ordinanza di convalida del fermo con la quale chiederanno una modifica della misura cautelare.

Domani nel paese di Francesca Deidda, San Sperate, è prevista alle 21 una fiaccolata organizzata dal sindaco e dai consiglieri comunali e che si snoderà nelle principali strade del centro del sud Sardegna.



