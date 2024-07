Stop al fumo, plastica monouso e palloncini a Olbia e in spiagge

Niente bottiglie, bicchieri, piatti e posate di plastica monouso nelle spiagge del litorale di Olbia e in tutte le aree a maggiore tutela naturalistica come parchi e aree verdi, ma anche nelle piazze, e divieto di fumo negli 8 metri dalla battigia di tutte le spiagge olbiesi: è iniziata appieno la stagione turistica in Gallura e l'amministrazione comunale guidata da Settimo Nizzi ribadisce il proprio impegno a tutela dell'ambiente, del decoro urbano e della qualità della vita in città e sulle spiagge.

L'elenco dei divieti prescritti attraverso ordinanze comunali è lungo e prevede anche lo stop al rilascio di palloncini, anche se in materiali biodegradabili, in occasione di eventi pubblici e privati, feste e ricorrenze, così come i nastri colorati e le lanterne cinesi che possono procurare un danno all'ambiente.

Infine divieto assoluto per l'uso di sigarette elettroniche nei dehors dei locali pubblici di Olbia, negli spazi esterni dei bar, dei ristoranti e degli hotel.



