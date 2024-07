Cagliari sul mercato, nel mirino c'è Piccoli

Fondo, tattica e partitelle in famiglia per il Cagliari che si prepara a concludere ad Assemini la prima settimana di ritiro precampionato. Anche stamattina rossoblù in campo, compreso l'ultimo arrivato, Mattia Felici, classe 2001, esterno sinistro prelevato dal Feralpisaló: ha firmato ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo a favore del Cagliari per ulteriori due stagioni. Molto pallone e qualche esperimento tattico: il nuovo mister Nicola sta conoscendo piano piano la sua nuova squadra.

Intanto il mercato continua.

L'attaccante Prelec si trasferisce all'Austria Vienna in prestito con diritto di riscatto. Contestualmente il calciatore ha firmato un prolungamento contrattuale che lo lega al Cagliari sino al 30 giugno 2027. Il giovane attaccante sloveno, classe 2001, è arrivato in Sardegna nel gennaio 2023, dando il suo contributo (16 presenze e 2 assist) alla promozione in A. Ha giocato la stagione appena trascorsa tra le fila del WSG Tirol: bottino, tra campionato e Coppa nazionale, di 34 gare, 9 reti e 5 assist. Nel mirino c'è sempre l'attaccante Roberto Piccoli, mentre per Zortea le trattative sono complicate dalla concorrenza. Viola sempre più vicino al rinnovo.

Prosegue intanto la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025. Sono oltre 10mila le tessere rinnovate dal 24 giugno, nelle finestre dedicate prima alla conferma del proprio posto all'Unipol Domus e poi all'eventuale modifica. Da questa mattina, fino al 31 luglio, spazio alla vendita dedicata a tutti i tifosi che intendono sottoscrivere un nuovo abbonamento.





