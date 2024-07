A Tharros celebri arie e ouverture col Teatro lirico di Cagliari

Una notte all'opera tra le rovine fenicio-puniche di Tharros. Giovedì 18 luglio alle 21.15 nell'area archeologica nel comune di Cabras è in programma una serata dedicata ad amate arie, duetti e famosi preludi ed ouverture tratti da altrettanto popolari opere liriche.

Protagonista l'orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, diretta da Andrea Solinas. Nel ruolo di solisti d'eccezione si esibiscono il soprano Ilaria Vanacore e il tenore Matteo Desole.

L'appuntamento è legato ai festeggiamenti per i 50 anni dal ritrovamento dei Giganti di Mont'e Prama e si inserisce all'interno del calendario di eventi dell'Estate promosso dalla Fondazione. La serata si apre con l'ouverture da Le nozze di Figaro di Mozart. Si prosegue con Esulti pur la barbara da L'elisir d'amore di Donizetti; Preludio atto I da La Traviata di Verdi e dalla stessa opera "È strano!… è strano!...Follie!...

follie!... ancora Verdi con La donna è mobile da Rigoletto, poi O mio babbino caro da Gianni Schicchi di Puccini; Intermezzo da Cavalleria rusticana di Mascagni; Ouverture da Don Giovanni di Mozart; Nessun dorma da Turandot di Puccini.

Si chiude con Libiam ne' lieti calici da La Traviata di Verdi. Intanto il 16 alle 21 sempre a Tharros sono in programma anche i Carmina Burana di Carl Orff nell'esecuzione dell'Ensemble Strumentale e del coro del Lirico di Cagliari, diretti da Giovanni Andreoli.



