Via libera dell'Enac, all'aeroporto di Olbia droni e aerotaxi

Una mobilità aerea innovativa, che introduce i requisiti per la navigazione dei Vca, ossia i Vertical take-off and landing capable aircraft con pilota a bordo nello spazio aereo nazionale ed istituisce dei corridoi di volo ad essi riservati sulle aree urbane è ora possibile grazie al primo regolamento a livello nazionale dell'Enac che disciplina proprio le operazioni di volo con Vca.

L'Ente nazionale per l'aviazione civile ha pubblicato il regolamento lo scorso 12 giugno e l'aeroporto di Olbia sarà uno degli scali italiani a poter maggiormente godere di queste nuove operazioni di volo.

Già primo scalo in Europa a partire con la sperimentazione di droni per il trasporto nell'isola, per il controllo e la sicurezza nello scalo e lungo la pista, il "Costa Smeralda" potrebbe ora diventare uno degli aeroporti scelti in Italia da Amazon per portare avanti la sperimentazione di droni porta pacchi.

Tra qualche mese, infatti, il colosso americano renderà note le zone d'Italia in cui sarà possibile scegliere la consegna dei prodotti dell'e-commerce entro un'ora per via aerea: una di queste zone potrebbe proprio essere in Gallura, a Olbia.

Il regolamento dell'Enac appena pubblicato fa parte del Piano strategico nazionale Aam (2021-2030) adottato dall'Ente, per lo sviluppo della mobilità aerea avanzata che prevede anche i servizi airtaxi con mezzi aerei innovativi, a capacità di decollo e atterraggio verticale, e per lo più a propulsione elettrica.

Alla base di questo piano vi è la volontà di incentivare la transizione ecologica, riducendo anche i costi dei tradizionali elicotteri. Tutto questo in linea con la strategia Drone 2.0 della Commissione europea che fissa il 2030 come data ultima in cui questi servizi diventino parte della vita quotidiana.





