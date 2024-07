Primo laureato corso double degree Università Cagliari e Taipei

Grazie agli accordi tra l'Università di Cagliari e quella di Taipei uno studente cagliaritano è il primo laureato del corso di laurea magistrale in Biologia cellulare e molecolare (curriculum Advanced cellular studies) dell'Università degli Studi di Cagliari e International Master Degree in Medicine della Taipei Medical University.

Lo studente si chiama Stefano Giunta è ha conseguito il double degree di laurea magistrale con la tesi dal titolo "Evaluation of compounds against Sars-CoV-2 3CLpro: enzymatic and viral inhibition".

La discussione è avvenuta nell'aula Boscolo della Cittadella di Monserrato, con un collegamento in remoto da Taipei con i docenti della commissione di laurea. La collaborazione tra l'ateneo cagliaritano e quello di Tapei risale al 2015 quando è stato siglato un primo accordo sia sulla ricerca scientifica che sulla didattica.

Successivamente le università hanno firmato due accordi per altrettanti corsi di dottorato internazionale, con il College of Pharmacy e il College of Medicine della Tmu, per il dottorato dell'Università di Cagliari in Life, Environmental and Drug Sciences.

È di tre anni fa la collaborazione per la condivisione di un percorso di double degree di laurea magistrale tra il corso di UniCa in Biologia cellulare e molecolare, curriculum Advanced Cellular Studies e l'International Master Degree in Medicine, che ha visto oggi il suo primo laureato.



