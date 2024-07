Calcio: Gianluca Festa tra i papabili ct di Hong Kong

Gianluca Festa è tra i candidati per allenare la nazionale di Hong Kong. L'ex difensore del primo Cagliari di Ranieri, con una brillante carriera tra Inter, Roma e in Inghilterra con Middlesbrough e Portsmouth, ha iniziato ad allenare nel 2010 nelle giovanili del Cagliari, poi l'esordio in panchina con il Lumezzane. Ha allenato poi Cagliari, Como e di recente in Grecia per due anni.

Ora Festa è in corsa per la scelta del prossimo ct della rappresantiva di Hong Kong. "A gennaio ho partecipato a Hong Kong alla partita delle Leggende - racconta all'ANSA Gianluca Festa - e sono rimasto affascinato da quell'ambiente. Ho iniziato così a seguire quella realtà calcistica, il loro campionato, poi quando ho appreso che l'allenatore della nazionale era andato via ho presentato la mia candidatura. Mi piacerebbe fare questa esperienza, dopo aver giocato e allenato all'estero. Credo che si possa fare un buon lavoro lì, sposare un progetto di crescita e miglioramento del loro calcio", conclude l'ex difensore di Inter e Roma.



