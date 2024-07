Salvini in Sardegna a fine luglio per confronto sul territorio

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini torna in Sardegna a distanza di quattro mesi dalla sua ultima visita, in piena campagna elettorale per le regionali vinte dal campo largo. Il vicepremier ha confermato che sarà sull'isola il 30 e 31 luglio: "sarà l'occasione per un ulteriore confronto con il territorio", fa sapere l'ufficio stampa della Lega.

Per preparare la nuova visita c'è stato un incontro il ministro, il coordinatore della Lega Sardegna, Michele Pais, e il vice Michele Ennas. Al centro del colloquio, tra le altre cose, alcuni dossier che riguardano la Sardegna "a partire dal miglioramento delle infrastrutture stradali e ferroviarie, dalla battaglia per la tariffa unica per la continuità territoriale, fino all'energia. A proposito di questo tema, l'idea è che debba coniugare il miglioramento dei servizi per i cittadini con la tutela del territorio, nel pieno rispetto dell'autonomia sarda", si legge nella nota.



