Innovazione imprese, difficile trovare personale "digitale"

L'innovazione delle piccole e medie imprese frenata dalla carenza di personale "digitale": difficili da trovare quasi 8mila esperti con competenze specifiche. Soprattutto quando si parla di intelligenza artificiale. Sono alcuni dei dati del rapporto dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, che ha rielaborato i dati UnionCamere, Anpal ed Excelsior del 2023: in Sardegna mancano 17.720 addetti.

Quasi la metà, il 43,7%, è molto difficile da reperire. La difficoltà cresce nelle imprese artigiane: in Sardegna per queste realtà è introvabile il 52,2% dei lavoratori con elevata richiesta di competenze digitali avanzate 4.0 (890 su 1.700); per la manodopera con competenze digitali di base è introvabile il 52,6% (910 su 1.730) e per le competenze e metodi matematici e informatici è introvabile il52,6% dei lavoratori (1.010 su 1.920).

"La scarsità di personale con le giuste competenze frena le transizioni ecologica e digitale ed è indicato come il problema più grave dalle Pmi della nostra regione - commentano Giacomo Meloni e Fabio Mereu, presidente e vicepresidente vicario di Confartigianato Sardegna - per le aziende la difficoltà a trovare lavoratori qualificati supera di gran lunga i problemi della burocrazia, dell'accesso al credito e della concorrenza sleale. Ne va anche della competitività dei piccoli imprenditori, impegnati ad utilizzare l'IA con l'intelligenza artigiana per potenziare la qualità made in Italy delle loro produzioni. Occorre insistere sulla collaborazione con le scuole, perché queste figure vengano formate. Ma serve anche un'azione culturale sulle famiglie, in particolare per quanto riguarda la scelta dei percorsi di studio".

Secondo il rapporto di Confartigianato Sardegna, l'intelligenza artificiale viene usata dai piccoli imprenditori soprattutto per esigenze di sicurezza informatica, controllo dell'accesso a luoghi, a dati o a servizi, manutenzione di macchinari e automezzi, ottimizzazione dell'utilizzo di energia e materie prime, trattamento dei rifiuti e gestione della logistica, automazione di processi produttivi e applicazioni di contabilità e finanza, automazione delle funzioni di vendita online di beni e servizi e applicazioni nella prevenzione, nella diagnostica e nelle cure mediche.



