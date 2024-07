Incendio alla discarica di Scala Erre a Sassari

Un incendio è scoppiato all'alba nella discarica sovracomunale di Scala Erre e sta ancora impegnando i vigili del fuoco e il personale dell'impianto.

Il rogo, che ha interessato il modulo 4, è stato domato grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Sassari e alle procedure attivate in discarica, utilizzando anche sabbie di argilla per circoscrivere e soffocare le fiamme. La situazione è sotto controllo e non risultano rischi di fumi o ceneri tossiche disperse nel territorio circostante.

Secondo quanto verificato dai vigili del fuoco e dagli addetti che operano nella discarica, il rogo è stato innescato dallo scoppio di alcuni razzi di segnalazione utilizzati dalle barche, che violando le norme sono stati conferiti fra i rifiuti indifferenziati.



