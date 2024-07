Calcio: Cagliari, in arrivo dalla Feralpisalò l'esterno Felici

Stanotte l'arrivo a Elmas con il volo da Roma. Poi la firma del contratto e forse già da domani il primo allenamento con Nicola: non è ancora ufficiale, ma è fatta per Mattia Felici, esterno sinistro, classe 2001, al Cagliari.

Lo scorso anno, con la Feralpisalò in Serie B, ha giocato trentasette partite realizzando quattro gol più cinque assist.

Approda in Sardegna a titolo definitivo: al Feralpisalò andrà invece in prestito il centrocampista Nicolò Cavuoti, classe 2003, appena tornato a Cagliari dopo una stagione in C a Olbia.

Non è finita: il Cagliari dovrebbe concludere entro i prossimi giorni le operazioni Zortea e Piccoli. Laterale destro e attaccante arrivano dall'Atalanta. Il difensore Luigi Palomba, invece, si trasferisce alla Vis Pesaro in prestito sino al termine della stagione sportiva 2024/25.



