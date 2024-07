Svastica nel campo da basket prima di una gara in carrozzina

Una svastica disegnata sul campo da basket comunale di Decimomannu dove, qualche ora dopo, si doveva svolgere il "Memorial Carmelo Canu", evento di pallacanestro in carrozzina organizzato da Basket Decimo e Bads in collaborazione con Uisp. La scoperta è avvenuta ieri sera e la sindaca Monica Cadeddu ha voluto denunciare il fatto sui social.

"Come amministrazione siamo stati molto felici di ospitare questo evento, c'è stata anche grande partecipazione dei ragazzi del basket che hanno provato a cimentarsi in questa variante del loro sport preferito.Purtroppo però quando siamo arrivati al campo abbiamo trovato un'amara sorpresa: la cretinaggine di qualche idiota, per usare una parola educata, ha lasciato sulla pavimentazione una rappresentazione grafica di cattivo gusto - si legge nel suo post - Posto che vorrei capire se veramente è così colto da conoscerne il significato, sarei curiosa di conoscerlo personalmente così da dirgli cosa penso di lui. Provvederemo subito alla pulizia di questo scempio".

Intanto la sindaca, a nome del Comune, esprime la condanna "ferma" per il gesto per "il significato di quel simbolo e soprattutto prendiamo le distanze da ciò che esso rappresenta". Oggi il sopralluogo per pulire il campo che si trova all'aperto e a disposizione di tutta la cittadinanza: nelle prossime ore è prevista la cancellazione dello sfregio.



