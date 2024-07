Spiagge sarde depredate, turisti fermati a Olbia con conchiglie

Stavano lasciando l'isola dopo aver trascorso un periodo di vacanza e, incuranti dei divieti che ormai capeggiano in numerose località balneari e dei cartelli di sensibilizzazione contro il furto di sabbia e sassi, due coppie di turisti sono state fermate al porto Isola Bianca di Olbia perché trovati in possesso di materiale rubato dalle spiagge.

Nei loro bagagli, ben custoditi, era conservate infatti conchiglie e pietre raccolte sul litorale di Budoni, che sarebbero state parte del loro souvenir di viaggio in terra sarda. Gli agenti della security dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna hanno fermato nella giornata di domenica e questa mattina, una coppia di Latina in partenza per Civitavecchia a bordo di un'auto e una di tedeschi che viaggiavano in camper diretti a Genova.

Tutto il materiale sequestrato è stato poi consegnato alla sezione operativa territoriale dell'Agenzia delle Dogane.





