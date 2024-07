La musica Indie risuona nella Barbagia di Seulo

Si accendono i riflettori a Seui sul panorama musicale underground sardo e italiano. Il paese della Barbagia di Seulo ospita SeuInMusica: tre giornate, dal 26 al 28 luglio nel segno della musica indipendente. Nome di spicco il gruppo milanese jazz-funk Studio Murena, sul palco sabato 27 luglio per l'unica tappa sarda del 2024.

A dare il la al festival il 26, tre gruppi sardi, Ethno Trip, The Owl in Daylight, La Città di Notte. A fare gli onori di casa sarà la più grande marching band della Sardegna, la SeuInStreet Band. Tra i 40 musicisti attesi al festival anche i gruppi Sprigu, Notrasa, Choro da Ilha, Andrea Ruggeri Arse. Gli aperitivi musicali sono affidati alla cantautrice e chitarrista Irene Loche. Il festival è organizzato dall'associazione culturale Kromatica, direzione artistica di Luigi Murgia e Andrea Sanna.

La 9/a edizione porta in scena non solo concerti ma anche una masterclass di improvvisazione musicale a cura di Simone Grande, ancora un dibattito "Fare musica lontano dalle città: lo stato delle cose" con Gabriele Mureddu e Claudio Loi. Poi la mostra fotografica di Vittorio Cannas "Pinuccio, il viaggio della pietra" dedicata al grande scultore di San Sperate Pinuccio Sciola e la proiezione del documentario Mira sa Dì del regista Andrea Cannas.

Il festival è anche l'occasione per conoscere le bellezze storiche e architettoniche del paese attraverso il "percorso museale": la Palazzina liberty, il carcere baronale spagnolo, la Galleria civica, ospitata nel Palazzo storico comunale, Casa Farci e "Sa Omu de sa Maja". Sulle pareti dei muri delle vie principali campeggiano i ritratti di grandi musicisti, dalle leggende del jazz mondiale agli artisti che hanno lasciato un'impronta nel paese.



