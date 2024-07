In agosto stop lavori edili privati in centro Olbia e P.Rotondo

Per tutelare la tranquillità delle persone in vacanza, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha emesso anche quest'anno un'ordinanza per la sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia privata all'interno del centro storico abitato e a Porto Rotondo, il borgo turistico che ricade nel comune di Olbia.

Il divieto entrerà in vigore dall'1 agosto e sarà vigente fino al 20 agosto: per chi non dovesse rispettarlo sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro. "Come ogni estate, è stata adottata l'ordinanza volta a migliorare il soggiorno ad Olbia di chi ha scelto questa destinazione come meta delle proprie vacanze. La vocazione prettamente turistica della città, in particolare del centro storico e del borgo di Porto Rotondo - afferma il primo cittadino - rende necessario andare incontro alle esigenze degli ospiti e dei cittadini in ferie, garantendo loro la massima tranquillità possibile".

Oltre alla sospensione dei lavori, le aziende sono chiamate a lasciare libere da materiali da costruzione marciapiedi e strade e restituirle cosi all'uso pubblico. Sono esclusi da questi obblighi le attività legate alla cura del verde e i cantieri edili per la costruzione di opere pubbliche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA