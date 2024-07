I prezzi delle case vacanze nell'Isola aumentano del 2,1%

I prezzi delle case al mare in Sardegna, nella seconda parte del 2023, aumentano del 2,1%. Il sud Sardegna registra una crescita dei prezzi del 2,3%, la provincia di Sassari del 3,6% e quella di Cagliari dello 0,8%.

Sono i dati dell'ultimo report di Tecnocasa.

Bene il mercato di Villasimius. I valori immobiliari si aggirano intorno a 3000 euro per le tipologie usate e 4000 in buono stato. C'è interesse per l'affitto turistico: per una casa di 150mila euro il rendimento è di 10mila euro da maggio a ottobre. Continua a registrarsi un'elevata domanda di casa vacanza a Sant'Antioco e Calasetta, mentre l'offerta è in diminuzione. Si rivolgono a questo mercato gli acquirenti in arrivo anche dall'Europa dell'Est, in particolare dalla Polonia.

Il budget di chi desidera acquistare in questa zona non supera 100mila euro per un appartamento con spazio esterno.

Prezzi in aumento a Olbia in particolare nel centro storico: sul corso principale si acquista a 1500-1800 euro al metro quadro. I prezzi contenuti spingono verso l'acquisto per investimento. La ricerca di casa vacanza si concentra ancora prevalentemente a Pittulongu. I valori si aggirano intorno a 3000 euro al metro quadro con punte di 4000 per le soluzioni vicine al mare. Il nuovo arriva anche a 6000 euro. Da segnalare un aumento della pratica degli affitti brevi e una carenza importante di case in affitto con contratti a lungo termine. Il mercato immobiliare di Alghero, nella seconda parte del 2023, registra un buon andamento in termini di richieste ma bassa offerta, con conseguente aumento dei prezzi delle case. Quelle posizionate in centro città sono interessanti sia per chi cerca l'abitazione principale sia per chi cerca la casa vacanza.

Piacciono le abitazioni posizionate in via XX Settembre e via Mazzini, prossime ai servizi.

A Badesi e nelle zone limitrofe, acquirenti sardi o di altre regioni italiane, acquistano prevalentemente bilocali da 50-70 mila euro. Tra le frazioni di Trinità d'Agultu e Vignola si posiziona Costa Paradiso: acquistano prevalentemente cittadini dell'Europa dell'Est. A Castelsardo il mercato immobiliare è dinamico ma i valori invariati. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina si registra un aumento delle richieste da parte di chi vive nell'Europa dell'Est. Prezzi in crescita a Loiri e a Porto San Paolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA