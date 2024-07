Gattino gettato dal ponte, petizione per inasprimento pene

Dopo il caso del gattino lanciato da un ponte da un ragazzino che poi, insieme agli amici, ha postato il video sui social, è stata lanciata una petizione on line per chiedere l'inasprimento delle pene per maltrattamenti di animali. Il caso ha suscitato sdegno sul web, dove sono anche comparse minacce nei confronti dei minorenni, e in poche ore la petizione sulla piattaforma Change.org ha raccolto quasi 600 sottoscrizioni.

"Le immagini sono raccapriccianti - scrive il promotore - Cosa chiedo con questa petizione? Almeno l'applicazione minima delle pene previste per maltrattamento di animali: una reclusione da 3 a 18 mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro. Un gesto simile non può passare impunito", conclude l'appello.



