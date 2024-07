Con l'Otello di Verdi torna la lirica in piazza a Sassari

Con "Otello" di Giuseppe Verdi l'Ente concerti Marialisa de Carolis porta in piazza a Sassari l'opera lirica.

Venerdì 12 luglio, alle 21,30, piazza d'Italia diventerà un grande teatro all'aperto dove 1.200 spettatori paganti potranno assistere all'opera comodamente seduti nelle poltronicine che ricopriranno il salotto buono della città.

L'enorme palco rialzato allestito sulla scalinata che porta al palazzo della Provincia consentirà comunque una perfetta visione da ogni angolo della piazza.

La formula dell'opera in piazza è quella già sperimentata con successo lo scorso anno con "Pagliacci": anche per "Otello" regia, scene e costumi saranno curati dal direttore del De Carolis, Alberto Gazale, e a dirigere l'orchestra dell'ente concerti sarà Sergio Oliva. Sul palco salirà il coro del de Carolis, preparato da Francesca Tosi, e il coro delle voci bianche diretto da Salvatore Rizzu. Nel cast figurano Hector Lopez Mendoza (Otello), il baritono sardo Marco Caria (Jago), Angela Nisi (Desdemona), Mauro Secci Cassio, Nicolas Resinelli Roderigo, Tiziano Rosati (Lodovico), Michael Zeni (Montano), Stefano Arnaudo (un araldo), Francesca Pusceddu (Emilia).

Fino alla serata di venerdì, tutti i giorni, dalle 19, le prove saranno aperte al pubblico: "Anche in questa edizione vogliamo condividere il più possibile con gli spettatori questa festa collettiva della lirica in piazza - spiega Gazale - ogni prova si trasformerà in un incontro di presentazione, in cui racconteremo agli spettatori le varie fasi della costruzione dello spettacolo. Spiegheremo cos'è una prova di scena, una prova di regia, una prova d' assieme".

L'evento vuole anche essere di supporto al Globe Theatre di Roma: "Citando nell'allestimento il Globe vogliamo lanciare un grido d'allarme a supporto del Globe Theatre di Roma e portare l'attenzione sulle preziose realtà culturali italiane che necessitano di tutela" conclude Gazale.



