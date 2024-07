Calcio: il Cagliari si raduna, via ai primi allenamenti

Primo giorno di lavoro per il nuovo Cagliari di Davide Nicola. Tutti puntuali al centro sportivo di Assemini al raduno fissato per le 13. Nessun volto nuovo: l'arrivo di Luperto, primo acquisto della stagione, è programmato per le 16 all'aeroporto di Elmas. Il centrale ex Empoli deve ancora firmare il contratto che lo legherà al club rossoblù. Dopo raggiungerà i compagni al centro sportivo.

Tra gli altri ai cancelli di Assemini si è rivisto anche Pereiro, reduce dal prestito alla Ternana. Subito saluti e primo pranzo. La prima sgambata in serata: la conclusione della seduta è prevista intorno alle 19.30.

Nel gruppo, in attesa dei rinforzi, anche i Primavera Catena, Iliev, Auseklis. Ci sono anche Veroli (tornato dal Catanzaro) e gli altri prestiti Ciocci, Delpupo (dal Pontedera) e Kourfalidis (dalla Feralpisalò). Rispetto allo scorso anno non ci sono più Nandez, Dossena, Shomurodov, Oristanio, Gaetano e Petagna. Più gli svincolati Aresti, Mancosu e Viola. Mancano all'appello, ma giustificati, Marin e Obert, reduci dagli impegni agli Europei.

Assenti anche Lapadula, a riposo dopo la Coppa America, e Mina, ancora in corsa con la Colombia.

Non ci sono nemmeno Prelec, Cavuoti, Zallu, Carboni e Palomba, inseriti in operazioni di mercato che dovrebbero concludersi nei prossimi giorni.

I rossoblù restaranno ad Assemini sino a venerdì 19, quando si terrà il primo test stagionale con la Primavera. Dal 22 luglio al 3 agosto la seconda fase del ritiro precampionato a Saint-Vincent Châtillon in Valle d'Aosta.



