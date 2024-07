Cagliari, Benucci (Pd) nuovo presidente del Consiglio comunale

Marco Benucci (Pd) è il nuovo presidente del Consiglio comunale di Cagliari.

Il candidato più votato del centrosinistra è stato eletto dopo una sospensione di quasi due ore della seduta inaugurale dell'assemblea civica dopo l'elezione del sindaco Massimo Zedda.

Proprio la lunga pausa ha evidenziato i primi problemi a Cagliari per la maggioranza di centrosinistra. In ballo proprio la nomina del presidente. I voti dell'aula di via Roma sarebbero dovuti andare proprio al Pd Benucci. Ma c'è stata un po' di fibrillazione legata alla mancata nomina nella squadra di Zedda di Matteo Massa dei Progressisti.

Tutto sembrava a posto con la chiamata degli assessori in giunta. Ma poi la durata della sospensione ha rivelato l'esistenza di qualche crepa negli equilibri della maggioranza.

Riunioni e interlocuzioni. Poi è tornato il sereno: eletto Benucci.



