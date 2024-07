Autonomia: Assemblea sarda pronta al voto per il referendum

Sarà deciso domani pomeriggio in Sardegna l'appuntamento per la seduta del Consiglio regionale che dovrà votare la deliberazione per la richiesta di referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata targata Calderoli. La conferenza dei capigruppo dell'Assemblea sarda si riunirà domani alle 17 per stabilire la data della seduta, che sarà calendarizzata quasi certamente per il prossimo martedì 16 luglio.

Intanto si attende il voto della Campania, previsto per oggi, e quello dell'Emilia Romagna (domani) anche per avere chiaro il testo della deliberazione, che dovrà essere identica per tutte le cinque Regioni che si oppongono alla norma voluta dal governo e che sono necessarie, in base all'articolo 75 della Costituzione, per la richiesta di referendum, invece delle 500mila firme.



