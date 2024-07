Nicola si presenta, per Cagliari in A serve mentalità

"Non ho lasciato l'Empoli, ho accettato il Cagliari: era un desiderio latente da quando ho iniziato ad allenare. Questa è sempre stata una piazza che mi ha coinvolto, da fuori. Ora sono dentro". Il nuovo mister del Cagliari Davide Nicola si è presentato così nella sua prima conferenza stampa in rossoblu. "Sicuramente - spiega - è stata una trattativa lunga, sono due società molto serie rispettose dei ruoli di ognuno". "Ho ricevuto un'accoglienza fantastica - racconta - mi ha dato subito un senso di comunità e famiglia. Non me l'aspettavo, è una spinta a lavorare instancabilmente per raggiungere i nostri obiettivi. Entro nella storia del Cagliari in punta di piedi".

Eredità pesante. "Mister Ranieri? Persona e carriera sono ineguagliabili - chiarisce Nicola - Sono a Cagliari, a parte il desiderio latente, anche convinto dal fatto che ci sia stato un grande allenatore come lui". Subito al lavoro: "Ho chiesto alla società di farmi vedere la squadra perché, a parte Scuffet a Udine, non conosco i giocatori. E non vedo l'ora di incontrarli".

Il passato che si mescola con il presente: "Nella passata stagione il Cagliari ha dimostrato coesione nel gruppo, valore da conservare. Ha fatto vedere compattezza tra i reparti, equilibrio e ricerca della profondità. Per me è importante creare la giusta mentalità. Non è un mistero: mi piace il gioco aggressivo e dinamico. Voglio una squadra che sia capace di creare un'identità e di fare immedesimare i tifosi".

Il calendario con quattro partite su cinque in casa?. "Sarà importante avere i tifosi vicini, ma quello che chiedo è raggiungere un'identità per avere rendimento qualitativo in casa e in trasferta. Non mi soffermo mai troppo sugli avversari: quando una squadra raggiunge la sua identità può fare bene a prescindere".

L'etichetta di allenatore dei miracoli? "Io credo in quello che faccio anche a costo di pagare dazio. Le etichette? A me interessa raggiungere gli obiettivi e portare le mie idee in campo: questo è successo iniziando o subentrando. Il resto è dedizione, perseveranza e lavoro: io aggiungo entusiasmo, quello sì è un dono di Dio".

Obiettivi: "Consolidare il progetto e rimanere in serie A è già importante. Penso che l'ambizione sia insita in ognuno di noi, ma va contestualizzata: si guardano le stelle ma con i piedi piantati per terra. Per una realtà come la nostra fondamentale mantenere la categoria. E mantenere la categoria per anni significa molto. Quindi, prima arriviamo alla salvezza e meglio è". Capitolo giovani: "Guardo al rapporto con le persone a prescindere dall'età. Uno esperto può essere importante in determinati frangenti, con i giovani si deve avere più pazienza. Ma in generale se una persona ha fame, con me va già molto d'accordo".

Il ds Bonato, con Nicola presto anche i nuovi acquisti

"Stavamo aspettando il tecnico, ma abbiamo seminato e presto ufficializzeremo alcuni nomi". Sono le parole del direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato in occasione della presentazione del nuovo tecnico Davide Nicola. I nuovi acquisti - ma poi bisogna vedere quale sarà la formula - potrebbero essere quelli degli atalantini Piccoli e Zortea e dell'esterno sinistro della Feralpisaló Felici.

Parlando del nuvo allenatore, il ds ha spiegato: "Da quando Ranieri è andato via la società ha voluto analizzare dei parametri tattici, umani ed economici. Nicola per noi è stato il profilo giusto per questo nuovo ciclo: ha dimostrato sul campo le sue qualità. Importante come sempre - aggiunge Bonato - l'unità di intenti per raggiungere anche, come in questi due anni, risultati insperati. Abbiamo atteso tanto, ma in questo periodo siamo sempre stati in contatto con Nicola: ci siamo confrontati e abbiamo trovato una unità di intenti immediata: sappiamo quello che dobbiamo fare. Abbiamo una buona base, sicuramente da migliorare, dobbiamo essere bravi a sbagliare il meno possibile".

Questione Marin: "Con il mister faremo le valutazioni del caso. Nicola lo conosce e non ci sarebbero problemi di adattamento. Viola? Stiamo parlando, ora vediamo se riusciamo a far collimare le esigenze nostre e le sue". Quanto a Lapadula, "si sta godendo le vacanze dopo Coppa America, forse ci raggiungerà in Valle D'Aosta. Valuterà Nicola, poi molto dipende anche dal mercato".

Obiettivi?: "Abbiamo alle spalle diciotto mesi di persocoro di crescita, adesso si cerca di consolidare la categoria. Ci sono state uscite giustificate anche da parametri economici. Non siamo all'anno zero, cambiamo condottiero, ma la programmazione continua".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA