Tre morti in incidente stradale,rogo dopo schianto percorre 8 km

Ha percorso almeno otto chilometri il gigantesco rogo innescato nel primo pomeriggio a Paulilatino, in provincia di Oristano, dallo scontro frontale tra un'auto e quattro moto, costato la vita a tre giovani sardi.

Le fiamme causate dalla perdita di benzina dei mezzi coinvolti nello schianto, si sono propagate velocemente, spinte dal vento di scirocco.

Il fuoco ha minacciato il tratto oristanese della statale 131 e il nuraghe Losa di Abbasanta: la strada non è stata chiusa perchè il fronte del fuoco ha saltato la carreggiata, proseguendo la sua marcia all'interno, il nuraghe invece è stato 'protetto' dai getti d'acqua.

La vastità del rogo ha richiesto un impiego imponente di mezzi aerei e di personale a terra: in azione quattro Canadair, tre elicotteri e due Super Puma, oltre a quattro squadre dei vigili del fuoco.



