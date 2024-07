Spiritualità e vacanze in Ogliastra, via a Pastorale del Turismo

Testimonianze e dibattiti, cultura e spiritualità, cinema, fotografia e musica d'autore con i dieci anni di Pastorale del Turismo. "Avere cuore" è lo slogan della manifestazione estiva ideata e realizzata dalle diocesi di Lanusei e di Nuoro. Oltre un mese di appuntamenti, dal 6 agosto all'11 settembre, negli gli spazi all'aperto dell'Anfiteatro Caritas di Tortolì e in quelli dell'Area Fraterna a La Caletta di Siniscola.

Tra gli ospiti Pietro Parolin, segretario di Stato del Vaticano, Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Alessandra Todde, presidente della Regione. E poi i campioni dello sport Antonio Cabrini e Manuela Di Centa.

E ancora: don Luigi Ciotti - riceverà il Premio Persona Fraterna 2024 -, Roberto Sparagna, Rodolfo Maria Sabelli, Salvatore Attanasio, Antonella Palmieri, Oscar Farinetti, suor Alessandra Smerilli, Giorgio Zanchini, Nando Pagnoncelli, Grazia Di Michele, la Banda musicale della Brigata Sassari, i Tenores di Bitti, Jacopo Cullin, Silvano Vargiu, Paolo Migani, Renato Copparoni, Giuseppe Tomasini, Francesco Ognibene, Beniamino Zuncheddu, Irene Testa, Mauro Trogu e Luigi D'Elia.

"Dieci anni fa la Pastorale del turismo appariva una velleità. Ora - ha sottolineato il vescovo di Nuorto e Lanusei Antonello Mura presentando l'evento - dire Pastorale del turismo non è più un tabù. Risuona come una musica dolce e gradevole, che ha arricchito tante serate estive a Tortolì e almeno una volta l'anno anche Lanusei".

Spiritualità e vacanze. "Anche i turisti ci stanno a cuore, e non poco - ha aggiunto - Per questo, ma non solo per loro, abbiamo preparato un programma che unisce spiritualità, cultura e sguardi ampi, grandi quanto il mondo. Un viaggio da fare insieme, in compagnia di molti interpreti attivi del nostro tempo, amici dell'umanità. E che hanno un cuore".

Ad aprire le serate della Pastorale saranno i cortometraggi che animano il progetto Camineras, curato dal video maker Vincenzo Ligios, primo cittadino di Villanova Monteleone. "Tre registe e tre registi: con loro - ha spiegato - viaggeremo nei territori delle diocesi di Nuoro e di Lanusei. I temi affrontanti spaziano dalla lingua sarda, come aspetto culturale da insegnare e preservare, allo strumento musicale delle launeddas, alle storie dei 16 abitanti della comunità di Lollove".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA